Norberto Alves após Benfica-FC Porto: "Já fizemos os vídeos e mandámos para a federação"

Declarações do treinador Norberto Alves após o jogo Benfica - FC Porto (99-75), da segunda jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol

Queixas: "No jogo com o Sporting, nós passámos para oito (72-78). Na posse de bola a seguir, claramente há uma falta do Travante Williams sobre o Ivan [Almeida] antes de marcar triplo. Já fizemos os vídeos e mandámos para a federação, mas não me justifiquei com isso. Se [hoje] os árbitros marcaram, temos de respeitar. Vocês viram, toda a gente viu o que aconteceu."

Mérito: "Temos de dar o mérito ao Benfica. Jogámos com o ritmo que queríamos e a marcar. No terceiro período, abrandámos o ritmo e isso foi um erro para nós. Deixámos o FC Porto a aproximar-se. Foi importante hoje termos conseguido superar-nos. Objetivamente, nunca fugimos da nossa identidade e modelo de jogo. Hoje, voltámos a marcar o ritmo em termos de jogo."

Emoção e cansaço: "Hoje, foi um jogo muito emotivo. É muito justo dizer que o FC Porto está a fazer uma campanha europeia impressionante e jogou na quarta-feira. Estava mais cansado do que nós. É justo dizer que o FC Porto estava menos preparado em termos físicos do que nós. Devemos dizê-lo. Tem que ver com a nossa relação ética e com a verdade. Sabemos que é duro fisicamente. Já passámos por isto".

