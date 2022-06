Norberto Alves após Benfica-FC Porto: "Com equipas russas foi menos físico..."

Declarações do treinador encarnado Norberto Alves após o jogo Benfica-FC Porto (56-48), no segundo encontro da final do play-off da Liga Betclic

Sobre o segundo jogo: "Foi um jogo muito diferente. O FC Porto foi muito mais físico. Tivemos de nos adaptar a isso. Mantivemos a mesma coesão defensiva. Não tivemos a mesma eficácia que no jogo anterior. Na ponta final, o jogo não estava acabado e relaxámos um pouco. Foi um jogo muito físico. Jogámos na Europa com equipas russas e foram jogos menos físicos. É o que é. A equipa adaptou-se. Falhámos também nos lançamentos livres.

Obrigar o FC Porto: "Fizemos menos triplos do que no primeiro jogo. Há dias em que a bola entra, outros que não. O FC Porto com o talento que tem. É uma equipa com muito talento. Obrigámos o FC Porto a marcar 48 pontos. Isso não é fácil."

Os adeptos: "Quero dar uma palavra aos meus adeptos, que foram fantásticos a apoiar a equipa, num clima de desportivismo. O segundo jogo é o da confirmação em casa. Quando se ganha o primeiro jogo, essa pressão transporta-se para o segundo jogo. Isto é uma final. E o aspeto mental pesa muito. Sentimos muito isso. Nós e eles (o FC Porto)."

Ser campeão: "Gostava que estes jogadores fossem campeões. Se há uma coisa que conseguimos este ano no basquetebol foi o regresso do público aos pavilhões. É decisivo olharmos para os valores fundamentais no desporto. A vida dá-nos coisas boas e coisas más. Tanto beijo uma medalha quando venço um campeonato, como quando os perco."

Humilde: "Agora precisamos de duas equipas que competem entre si. Os rapazes estão preparados. Nada está ganho. Só há gente humilde. Trabalhadora. Todas as equipas têm surpresas. Temos sempre algumas coisas no bolso. Mas já perdi jogos assim. Temos de ir preparados mentalmente para isto".