Norberto Alves apela a menos polémicas: "Queria que o Benfica liderasse um diálogo no desporto"

Declarações do treinador do Benfica após a quarta partida (91-63) do play-off do campeonato nacional, que ditou a conquista do título de campeão por parte da equipa encarnada

Diferença na abordagem: "A nossa abordagem mental neste jogo foi completamente diferente da anterior. Viemos mais focados e ajustámos pequenas coisas, que foram importantes. Quando conseguimos ter uma vantagem, a equipa soube muito bem gerir o ritmo do jogo e foi inteligente. Fomos mais agressivos com bola e mantivemos o nosso nível a defender."

Redução de polémicas: "Para vencer não é preciso estar sempre a falar de questões paralelas ao jogo. Procurei sempre durante a época focar-me no jogo e na beleza desta modalidade, espero que todos se foquem nisso no próximo ano. Gostava que o Benfica liderasse um processo de diálogo no desporto, em todas as modalidades, envolvendo jogadores, treinadores e dirigentes. Tem havido muitos casos que não são o mais importante para o desporto."

Denúncias de Iván Almeida por alegados insultos racistas: "Não confundimos uma pessoa deselegante, na bancada, com a maioria dos adeptos do FC Porto que respeitam o jogo. Dessas pessoas deselegantes, que são poucas, não precisámos, podem ficar de fora".