Norberto Alves: "A equipa esteve muito bem no prolongamento, na parte mais dura do jogo"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o FC Porto (105-112, após prolongamento)

Reação ao triunfo: "Fizemos uma boa primeira parte, pois jogámos ao ritmo que fazia parte do nosso plano de jogo. No terceiro período desfocámos um pouco, perdemos concentração e não movemos a bola com rapidez e inteligência. O FC Porto tem qualidade e naturalmente voltou para o jogo. A este nível, quando se para de jogar bem algum tempo... Foi muito importante para nós a decisão que a equipa técnica tomou de colocar o Aaron Broussard a jogar como primeiro base, porque estávamos a precisar de produzir pontos naquela posição, atrair atenções para aí. A equipa esteve muito bem no prolongamento, defendendo bem, explorando aquilo em que estávamos a ter vantagens. Foi uma vitória justa."

Benfica a complicar: "Complicámos um pouco a nossa vida. Tivemos uma certa vantagem que possivelmente não esperávamos, pensando que o jogo ia ser sempre mais equilibrado. Desfocámos um pouco, perdemos concentração, cometemos um ou outro erro por má comunicação na defesa e por isso foi normal o FC Porto voltar ao jogo."

Prolongamento: "A equipa esteve muito bem no prolongamento, na parte mais dura do jogo, em que mentalmente é preciso estar no topo."