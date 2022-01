"No Benfica só estamos satisfeitos quando ganhamos. Temos de quebrar este ciclo"

Norberto Alves, treinador de basquetebol do Benfica

Redação com Lusa

Declarações de Norberto Alves, treinador do Benfica o jogo a derrota com o Sporting (64-72), na terceira jornada do grupo K da FIBA Europe Cup.

Início do jogo: "Começámos bem, numa circunstância complicada para nós. Tivemos uma semana sem treinar e não sabíamos como é que a equipa ia responder fisicamente. Recuámos no meio-campo e não encontrámos as melhores soluções, tivemos perdas de bola inexplicáveis. Na estatística perdemos nesse capítulo."

Segunda parte: "Sim, no segundo parcial estivemos mal. No entanto, a equipa voltou bem do intervalo. Depois, na ponta final, voltámos a estar mal, onde houve momentos em que falhámos pontos."

Jogo físico: "O jogo foi muito físico. Temos de saber reagir melhor ao jogo físico e saber, nos momentos mais críticos do jogo, acabar com o jogo. Esta equipa ainda não o sabe fazer."

Quebrar o ciclo: "No Benfica só estamos satisfeitos quando ganhamos. Os jogadores hoje lutaram até à exaustão para vencer o jogo. Temos de quebrar este ciclo. Depois de o fazer as coisas serão diferentes. A forma como a competição está organizada em Portugal estamos a ter no máximo três dias para trabalhar com a equipa. É complicado dar intensidade à equipa. Sugiro que o campeonato comece mais cedo, em setembro. Isto não é uma desculpa. É um facto."