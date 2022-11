Nike suspende contrato com Kyrie Irving após polémica antissemita

"Estamos profundamente entristecidos e desapontados com esta situação e com o impacto sobre todos", refere a Nike.

A Nike suspendeu os patrocínios do basquetebolista Kyrie Irving, base da equipa Brooklyn Nets, depois de na semana passada ter promovido um filme com conteúdo antissemita nas redes sociais.

"Na Nike, acreditamos que não há lugar para o discurso do ódio e condenamos qualquer forma de antissemitismo", anunciou, na sexta-feira, a empresa de equipamento desportivo norte-americana, num comunicado divulgado pelos meios de comunicação social dos Estados Unidos.

"Tomámos a decisão de interromper a nossa relação com Kyrie Irving com efeito imediato e não iremos lançar [o modelo de ténis] 'Kyrie 8'. Estamos profundamente entristecidos e desapontados com esta situação e com o impacto sobre todos", acrescentou.

A Nike começou a patrocinar o atleta em 2011, ano em que Irving se estreou na liga de basquetebol norte-americana NBA e, em 2014, lançou a primeira linha de ténis Kyrie.

Irving foi suspenso na quinta-feira pelos Brooklyn Nets, por pelo menos cinco jogos, depois de vários dias de controvérsia e de duras críticas por parte dos Nets, da NBA e do sindicato de jogadores da liga.

No sábado passado, Irving disse que "o rótulo antissemita" que lhe atribuíam "não refletia a realidade".

Esta nova polémica surge pouco depois de o rapper Kanye West ter sido criticado por declarações antissemitas e provocações racistas que levaram marcas como Adidas e Balenciaga a quebrar contratos publicitários com o artista.