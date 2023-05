Nick Nurse vai comandar os Philadephia 76ers

Nick Nurse foi o escolhido para substituir Doc Rivers no comando técnico dos Philadephia 76ers. O novo treinador já foi campeão da NBA com os Toronto Raptors, a franquia que dispensou os seus serviços no final da presente temporada regular.

Não demorou muito tempo até que Nick Nurse encontrasse um novo rumo na carreira. O treinador canadiano é aposta dos 76ers para colmatar a saída de Doc Rivers, o objetivo é dar o salto e permitir à equipa de Pilhadelphia uma luta pelo anel de campeão, algo que não é novidade para Nurse.

Esteve cinco anos em Toronto. Lá, com Scariolo como um dos seus assistentes, o técnico venceu a NBA e foi considerado o treinador do ano. Kawhi Leonard, Marc Gasol, Kyle Lowry e Serge Ibaka foram algumas das figuras do título dos Raptors.

Desde então, não conseguiu igualar essa conquista, mas manteve os níveis competitivos e a equipa do Canadá esteve sempre acima da média ofensiva e defensiva da liga. Pelo caminho, perdeu muito talento da equipa, e acabou por ser despedido há algumas semanas.

Agora, segundo Adrian Wojnarowski, jornalista especializado nas trocas da liga, o destino do técnico é Filadélfia.

O técnico irá encontrar o atual MVP da fase regular, Joel Embiid, e tem como missão conduzir o camaronês ao primeiro título da sua carreira. Uma das grandes figuras do conjunto é também James Harden, mas, por agora, ainda não é certo a continuidade do base.

Esta época, os 76ers perderam na meia-final dos playoffs frente aos Celtics (entretanto finalistas frente aos Denver Nuggets) e, em caso de não haver melhoria, as confianças depositadas em Nick Nurse não serão suficientes.