Nets vencem Heat e deixam Sixers na frente da Conferência Este da NBA

Os Brooklyin Nets venceram no sábado no reduto dos Miami Heat por 110-95 e retiraram ao conjunto a Florida a liderança da Conferência Este da Liga norte-americana (NBA), entregando-a aos Philadelphia 76ers.

Kevin Durant, com 23 pontos, Seth Curry, com 17, Andre Drummond, com 13, mais 11 ressaltos, e Kyrie Irving, com 11, lideraram os Nets, que seguem no oitavo lugar da conferência, de acesso ao play-in.

Na formação da casa, que somou o quarto desaire consecutivo, registo inédito em 2021/22, num jogo em que chegou a estar a perder por 37 pontos, a maior desvantagem da época, destaque para os 14 pontos e seis ressaltos de Bam Adebayo.

Face a este resultado, a Conferência Este é agora liderada pelos Philadelphia 76ers (46 vitórias 27 derrotas), seguidos dos Miami Heat (47/28), dos Boston Celtics (46/28) e dos campeões em título Milwaukee Bucks (46/28).

Os Bucks poderiam também ter saltado para o primeiro lugar, mas perderam no reduto dos Memphis Grizzlies por 127-102, num jogo em que os locais, sem Ja Morant, contaram com 20 pontos de Desmond Bane e 19 de Dillon Brooks.

No conjunto de Milwaukee, o melhor foi o grego Giannis Antetokonmpo, com 30 pontos, 11 ressaltos, quatro assistências e quatro desarmes de lançamento.

A jornada de sábado ficou ainda marcada pelo triunfo forasteiro dos San Antonio Spurs na casa dos New Orleans Pelicans, por 107-103, com "triplo duplo" de Dejounte Murray (15 pontos, 13 assistências e 11 ressaltos), que mantém o conjunto comandado por Gregg Popovich na corrida ao play-in no Oeste.

Na fase regular da NBA, os seis primeiros de cada uma das conferências (Este e Oeste) qualificam-se diretamente para os "play-offs", enquanto as equipas que ficam entre sétimo e 10.º disputam um play-in que atribuiu quatro vagas (2+2).