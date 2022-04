Nem o título de campeão em 2019/20 valeu: Lakers dispensam Frank Vogel

Vogel foi o 27.º treinador dos Lakers e ganhou 56,4% dos jogos disputados (127 vitórias e 98 derrotas), mas, na presente temporada, somou apenas 33 triunfos

Os Los Angeles Lakers anunciaram a saída do treinador Frank Vogel, que tinha conduzido a equipa à conquista do 17.º título da NBA há dois anos, mas que falhou o play-off na presente temporada.

"Thank you (Obrigado)", escreveu o clube de Los Angeles, na na rede social Twitter, numa frase acompanhada de uma foto do treinador com o troféu de campeão conquistado na temporada 2019/20, após uma final com os Miami Heat (4-2).

Vogel foi o 27.º treinador dos Lakers e ganhou 56,4% dos jogos disputados (127 vitórias e 98 derrotas), mas, na presente temporada, somou apenas 33 triunfos, mais 49 desaires, e ficou fora dos "play-offs", no 11.º posto da Conferência Oeste.

"Tenho um tremendo respeito por Frank Vogel, dentro e fora do campo. Frank é um grande treinador e um grande homem. Vamos-lhe ficar eternamente gratos pelo seu trabalho na conquista do título de 2019/20. É uma decisão incrivelmente difícil de tomar, mas necessária neste momento", disse o dirigente dos Lakers, Rob Pelinka, desejando ao técnico "o melhor para o futuro".

Os Lakers, com LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony e Dwight Howard, eram apontados no início da época como candidatos ao título, mas nem ao play-in (sétimo ao 10.º lugar de cada conferência) conseguiram chegar.