Neemias Queta faz os primeiros pontos na NBA: veja os números do português

O português Neemias Queta marcou 11 pontos, os seus primeiros na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), na receção de segunda-feira dos Sacramento Kings aos Cleveland Cavaliers (108-109), num jogo em que foi utilizado mais de 20 minutos.

Face às baixas de Richaun Holmes e Tristan Thompson, Neemias atuou 24.05 minutos, mais do dobro dos 10.14 que havia somado nos primeiros três encontros na prova, sendo que não entrou de início, mas esteve em campo nos quatro parciais e na parte decisiva.

A 11,0 segundos do final, o rookie luso teve mesmo uma recuperação de bola que deu aos Kings a última posse, mas, depois de um desconto de tempo e em cima da "buzina", De"Aaron Fox falhou o lançamento da vitória.

Neemias Queta fez, porém, a sua parte, ao somar 11 pontos, com quatro em sete nos tiros de campo e três em quatro nos lances livres, cinco ressaltos, uma assistência e um roubo de bola, mais um turnover e quatro faltas.

Dos 10 jogadores utilizados pelo conjunto de Sacramento, o gigante português destacou-se ainda pelo facto de os Kings terem marcado mais oito pontos do que os Cavs nos 24.05 minutos em que o 88 esteve em campo, o melhor registo de toda a equipa.

O poste luso somou quatro pontos e dois ressaltos no primeiro período, em 5.36 minutos, dois pontos, dois ressaltos, uma assistência e um roubo de bola no segundo, em 7.06, e três pontos no terceiro, em 6.40.

No decisivo parcial, Neemias Queta jogou os derradeiros 4.43 minutos do encontro, adicionando mais dois pontos e um ressalto, insuficientes para somar o primeiro triunfo na NBA: em quatro jogos, soma outros tantos desaires.

Tyrese Haliburton, com 21 pontos, Buddy Hield, com 19, Harrison Barnes, com 14, Chimezie Metu, com 13, e De"Aaron Fox, com 12, foram os melhores marcadores dos Kings, seguidos de Neemias Queta, que tinha ficado em branco nas três primeiras aparições.

Na NBA, o português tinha jogado apenas 45,6 segundos no seu terceiro jogo, na sexta-feira, no desaire em Denver, por 121-111, depois de atuar 1.45 minutos no segundo, em 20 de dezembro, na derrota no reduto dos Golden State Warriors, por 113-98.

A estreia tinha sido três dias antes, em 17 de dezembro de 2021, tornando-se, então, o primeiro português a jogar na NBA, no desaire caseiro com os Memphis Grizzlies, por 105-124, então disputando 7.44 minutos.

O 88 dos Kings, de 22 anos, somou cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento, tendo ainda falhado os quatro tiros de campo tentados, incluindo três tapinhas.

O poste integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft, realizado em 29 de julho de 2021, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao draft, abdicando da época de senior, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.