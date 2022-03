Neemias também passou por aqui

Seleções distritais vão lutar pelos títulos de sub-14 e sub-16, em masculinos e femininos, naquele que é o maior evento nacional. Concurso de lançamentos e 3x3 BasketArt integram o programa deste ano da Festa do Basquetebol Juvenil.

O principal cartão de visita da Festa do Basquetebol Juvenil, que Albufeira volta a organizar, entre 9 a 14 de abril, chama-se Neemias Queta, único português com a fama e o proveito de jogar na NBA. Isso mesmo foi destacado por Manuel Fernandes, presidente da Federação, e José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, na apresentação do evento, que rotularam de autêntico Campeonato Nacional para os escalões de sub-14 e sub-16.

"É um momento mágico, o concretizar de um sonho e a primeira etapa da formação de talentos ao mais alto nível, com muitos deles a chegarem às seleções nacionais. O Neemias Queta também esteve aqui", vincou Manuel Fernandes, ciente da repercussão que a Festa tem a vários níveis e da importância de se realizar em Albufeira, que, como destacou, é o único concelho do país com menos de 100 mil habitantes que vai ter duas equipas - masculinos e femininos do Imortal - a disputar as maiores provas do basquetebol português.

A Festa do Basquetebol regressa após dois anos de interregno, devido à pandemia, com a cidade algarvia a promover mais uma edição, a 14.ª, numa mega organização de enorme impacto no concelho e forte estímulo desportivo.

Destinada a seleções distritais, a prova reunirá mais de 800 jogadores e cerca de 1500 agentes do basquetebol. "Neste relançamento da Festa, quero salientar que a Câmara de Albufeira aceitou ser nossa parceira no 3x3 BasketArt", referiu Manuel Fernandes, aludindo a um projeto de criação de estilos de vida saudáveis, em recintos decorados com arte urbana.

A apresentação teve o testemunho de várias individualidades. Basket solidário, clínicas para treinadores, árbitros e delegados e concurso de lançamentos são outras atividades paralelas à Festa, tendo José Carlos Rolo aproveitado para anunciar que Albufeira se vai candidatur a Cidade Europeia do Desporto de 2027.