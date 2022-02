Neemias Queta soma quatro pontos na vitória dos Stockton Kings

Neemias Queta, que esteve em campo 25 minutos, acertou um de cinco lançamentos de campo e conseguiu ainda três assistências e dois roubos de bola.

O poste português Neemias Queta somou esta quinta-feira quatro pontos e seis ressaltos na vitória dos Stockton Kings no reduto dos Agua Caliente Clippers (119-107), em encontro da G-League, liga de desenvolvimento da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Neemias Queta, que esteve em campo 25 minutos, acertou um de cinco lançamentos de campo e conseguiu ainda três assistências e dois roubos de bola.

Os Stockton Kings, que somam nove vitórias e 10 derrotas, foram liderados por Matt Coleman III, com 28 pontos e 11 assistência, secundado por DJ Stewart, com 25 pontos, oito ressaltos e sete assistências, e Sheldon Mac, com 24 pontos.