Neemias Queta soma mais 15 minutos de utilização na NBA

Português esteve presente no desaire dos Kings em Miami.

O português Neemias Queta cumpriu o segundo encontro com mais utilização na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao jogar 15.21 minutos no desaire dos Sacramento Kings no reduto dos Miami Heat, por 123-100.

Sem Domantas Sabonis, Richaun Holmes e Alex Len, o treinador dos Kings, Alvin Gentry, fez jogar o poste luso em todos os quatro períodos, com Neemias, raramente solicitado no ataque, a ficar-se pelos três pontos e um ressalto.

O 88 dos Kings marcou o único lançamento de campo tentado, depois de ganhar um ressalto ofensivo, e acertou um de dois lances livres, após sofreu uma falta.

Neemias Queta cumpriu o 12.º jogo na NBA - cinco dias depois de só ter atuado dois décimos de segundo no triunfo por 110-109 no reduto dos Indiana Pacers -, sendo que só tinha jogado mais tempo em 10 de janeiro: 24.05 face aos Cleveland Cavaliers.

O jogador luso entrou a primeira vez em campo a 3.29 minutos do final do primeiro período e só saiu a 6.35 do intervalo, depois de conquistar um ressalto ofensivo e marcar dois pontos, com um "afundanço", após assistência de Harrison Barnes.

Na segunda parte, entrou a 1.42 minutos do final do terceiro período e, com 44,5 segundos para jogar, acertou um de dois lances livres. Não voltou para o quarto, regressando apenas a 4.45 do fim do jogo, sem conseguir reentrar na estatística.

Davion Mitchell liderou os Kings, com 21 pontos, enquanto Jimmy Butler foi a principal figura do encontro, com 27 pontos, sete assistências e cinco ressaltos, secundado por Bam Adebayo, com 22 pontos e 15 ressaltos.

Os Miami Heat (48 vitórias e 28 derrotas) voltaram à liderança da conferência Este, enquanto os Sacramento Kings (27 triunfos e 49 desaires) estão em 13.º no Oeste e, praticamente, afastados do play-in (sétimo ao 10.º).

O poste luso integra o plantel dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft, realizado em 29 de julho de 2021, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao draft, abdicando da época de "senior", a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.

Na NBA, conta, em 12 jogos, médias de 2,0 pontos 1,7 ressaltos, 0,3 assistências e 0,3 desarmes de lançamento, sendo que só somou mais de 10 minutos em duas ocasiões, com um recorde de 24.05 em 10 de janeiro, com os Cavs, face aos quais marcou os primeiros pontos, num total de 11 pontos, e somou cinco ressaltos.