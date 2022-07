Neemias Queta soma 23 pontos e perde na estreia na Summer League da NBA

Redação com Lusa

O poste português Neemias Queta marcou este sábado 23 pontos na estreia na Summer League da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), mas sem evitar o desaire dos Sacramento Kings face aos Orlando Magic, por 94-92, após dois prolongamentos.

Em Las Vegas, o jogador luso marcou oito de 11 tiros de campo, incluindo o único triplo tentado, e seis de 10 lances livres, contribuindo ainda com oito ressaltos, três assistências, um roubo de bola e um desarme de lançamento, em 30.06 minutos.

Neemias esteve em destaque, nomeadamente, na parte final do tempo regulamentar, quando, a 5,1 segundos do final, marcou um triplo que então colocou os Kings a três pontos (84-87), para, a dois centésimos, Keegan Murray empatar com outro.

A formação de Sacramento esteve, depois, a vencer por 92-89 no primeiro prolongamento, mas não logrou segurar a vantagem e no segundo, disputado no sistema de "morte súbita", decidiu Emanuel Terry, o primeiro a marcar.

Antes do cesto de Terry, Neemias Queta teve a vitória nas mãos, mas foi desarmado por Paolo Banchero, o número 1 do "draft" de 2022, num lance polémico em que inicialmente foi marcada falta, depois anulada, após pedido de revisão dos Magic.

Banchero foi, juntamente com Neemias, o melhor marcador do encontro, com 23 pontos, aos quais juntou seis ressaltos, seis assistências, quatro roubos de bola e dois desarmes de lançamento, mas também oito turnovers.

Os Sacramento Kins voltam a jogar no domingo, dia em que defrontam os Indiana Pacers, pelas 20:00 (em Lisboa).