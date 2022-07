Neemias Queta soma 12 pontos na primeira vitória dos Kings na Summer League da NBA

Redação com Lusa

Português só esteve em campo na primeira parte, totalizando 16.39 minutos, nos quais acertou cinco de seis tiros de campo

Neemias Queta contribuiu este dominho com 12 pontos e sete ressaltos para o triunfo dos Sacramento Kings sobre os Indiana Pacers por 103-96, na Summer League da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), em Las Vegas.

No segundo jogo em dois dias, e depois do desaire por 94-92 com os Orlando Magic, após dois prolongamentos, o português só esteve em campo na primeira parte, totalizando 16.39 minutos, nos quais acertou cinco de seis tiros de campo, incluindo o único triplo que tentou, e um de dois lances livres.

Neemias Queta contabilizou ainda quatro desarmes de lançamento, uma assistência e um roubo de bola, num embate em que só fez uma falta e não cometeu qualquer turnover.

O extremo Keegan Murray liderou os Kings, com 23 pontos, enquanto Terry Taylor foi o melhor marcador dos Pacers, com 16.

Em 2021/22, Neemias tornou-se o primeiro português a jogar na NBA, cumprindo 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Para a próxima época, Neemias Queta renovou com os Kings, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao draft, abdicando da época de senior, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.

Para preparar melhor a época 2022/23, Neemias Queta decidiu participar na Summer League da NBA, competição em que os Sacramento Kings cumprem o terceiro jogo na quarta-feira, frente aos Oklahoma City Thunder.