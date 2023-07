Neemias Queta saiu lesionado e fica em dúvida na Seleção

Português não deverá jogar mais na NBA Summer League e fica em dúvida para os compromissos da Seleção.

Sacramento fez esta madrugada o terceiro encontro na NBA Summer League de Las Vegas, frente a Chicago (Bulls venceram por 107-99), e não contou com Neemias Queta, que saiu lesionado no pé direito no duelo do dia anterior com os LA Clippers (derrota por 70-80). "Não tenho muitas informações. Ele saiu a coxear. Não sei se foi no pé ou no tornozelo, mas tenho a certeza que a nossa equipa médica vai dar conta", disse, no final, o técnico Luke Loucks, remetendo atualizações para mais tarde.

Membro do cinco inicial, Queta magoou-se a seis minutos do intervalo, quando registava dois pontos, dois ressaltos e dois desarmes de lançamento, o mais vistoso feito ao francês Moussa Diabaté. Com a lesão, o gigante luso recolheu aos balneários, não voltando para a segunda parte.

Esta contrariedade surge na altura em que o basquetebolista do Vale da Amoreira aguarda para ter o futuro definido na liga norte-americana, tendo os Kings direito de preferência perante qualquer oferta que surja de outra equipa. Após a Summer League, está previsto que o poste volte a Portugal para se juntar à Seleção no ataque à pré-qualificação do torneio pré-olímpico de agosto, mas esse plano também ficou em dúvida.