Neemias Queta: "Sabia que quando a oportunidade surgisse eu ia aproveitar"

O português Neemias Queta marcou 11 pontos, os seus primeiros na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), na receção de segunda-feira dos Sacramento Kings aos Cleveland Cavaliers (108-109), num jogo em foi utilizado mais de 20 minutos.

Face às baixas de Richaun Holmes e Tristan Thompson, Neemias atuou 24.05 minutos, mais do dobro dos 10.14 que havia somado nos primeiros três encontros na prova, sendo que não entrou de início, mas esteve em campo nos quatro parciais e na parte decisiva.

A 11,0 segundos do final, o rookie luso teve mesmo uma recuperação de bola que deu aos Kings a última posse, mas, depois de um desconto de tempo e em cima da buzina, De"Aaron Fox falhou o lançamento da vitória.

Neemias Queta fez, porém, a sua parte, ao somar 11 pontos, com quatro em sete nos tiros de campo e três em quatro nos lances livres, cinco ressaltos, uma assistência e um roubo de bola, mais um turnover e quatro faltas.

No final do encontro, o poste, de 22 anos, disse que se sentiu "tranquilo" e "confortável" na partida.

"Senti-me bem. Senti que consegui ajudar a equipa na defesa, nos ressaltos e que fui uma presença em campo. Fiz o que tinha de fazer. Acho que fizemos um bom jogo, pena não termos conseguido vencer. Antes do jogo o treinador disse-me para estar preparado, porque eu ia entrar, mas eu já estava preparado há algum tempo. Nos últimos dois jogos tive oportunidades para marcar, mas a bola não entrou. Hoje senti-me mais tranquilo. No fim do dia isto é apenas basquetebol, algo que fiz durante toda a minha vida e sinto-me confortável. Sabia que quando a oportunidade surgisse eu ia aproveitar", referiu.