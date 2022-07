Neemias Queta renova contrato com os Sacramento Kings

Em 2021/22, Neemias Queta tornou-se o primeiro português a jogar na NBA.

O português Neemias Queta renovou contrato com os Sacramento Kings, anunciou a equipa da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O poste de 2,13 metros, de 22 anos, assinou novamente um contrato de "duas vias", podendo jogar na equipa principal, na NBA, e pelos Stockton Kings, na Liga de desenvolvimento (G-League), tal como na época passada.

Em 2021/22, Neemias Queta tornou-se o primeiro português a jogar na NBA, cumprindo 15 jogos, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0 por jogo), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

A renovação do português foi anunciada juntamente com a do base estreante Keon Ellis, recrutado à Universidade do Alabama, que também rubricou um contrato de "duas vias".