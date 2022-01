Neemias Queta: "Não há nenhum jogador mau na NBA, somos todos muito bons"

Redação com Lusa

Neemias Queta está satisfeito, mas quer "continuar a evoluir" na NBA

O português Neemias Queta, jogador dos Sacramento Kings, mostrou-se satisfeito com a forma com está a decorrer a sua época de rookie na NBA, horas após o triunfo sobre os Los Angeles Lakers.

Numa videoconferência com a imprensa portuguesa, o poste reconheceu que era "inimaginável, há quatro ou cinco anos", estar a partilhar o campo com LeBron James, mas afirmou que esta nova realidade só lhe dá "mais vontade para continuar a evoluir e atingir um nível diferente".

"Um dos meus objetivos era chegar à equipa principal e ter uns minutos dentro de campo. Acho que já consegui isso e vou partir para outros objetivos", explicou o português, que, na segunda-feira, teve o seu primeiro grande jogo na NBA, com 11 pontos e cinco ressaltos aos Cavs, em 24.05 minutos.

Cinco jogos depois, Neemias garante que se sente mais "confortável dentro do campo" e cada vez mais adaptado ao "jogo mais rápido" da NBA, que tem "abrandado" com a sua adaptação.

"O jogo é diferente, é um espetáculo dentro e fora do campo. Não há nenhum jogador mau na NBA, somos todos muito bons. Estão aqui os melhores do mundo e tens de trazer o teu melhor jogo cada vez que entras em campo", garantiu.

O português sente que tem evoluído, sobretudo na maneira como se tem "mexido dentro do campo".

"Tenho-me sentido mais confiante a defender no perímetro, a defender os "pequenos" no exterior. Isso tem-me ajudado imenso a ganhar tempo dentro do campo", afirmou, acrescentando: "Olho para cada oportunidade da mesma maneira, sempre a tentar dar o máximo, a fazer o meu melhor".

De acordo com o poste, o treinador Alvin Gentry tem-no "encorajado" e dado "muita confiança", pedindo-lhe para "continuar a trabalhar", com a "promessa" de que a sua "oportunidade vai chegar".

Neemias tem também "aprendido imenso com todos os postes da equipa", nomeadamente Richaun Holmes, Alex Len, Tristan Thompson e Damian Jones, que têm sido "cinco estrelas" e "facilitado a vida" ao português quando este está na equipa principal.