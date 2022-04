"Neemias Queta mostrou mais do que suficiente para justificar a chegada à NBA"

Miguel Minhava analisa primeira época do poste na NBA, o que acontece pela primeira vez com um atleta português

Escolhido em 39.º lugar no Draft do ano passado por Sacramento, tornando-se o primeiro português da história a chegar à NBA, Neemias Queta concluiu a primeira temporada com um saldo de 15 partidas jogadas (quatro vitórias e 11 derrotas), totalizando 120 minutos e 45 pontos (médias de 8,6 e 3,2, respetivamente).

Os números podem parecer irrelevantes, mas, para Miguel Minhava, o poste português "valorizou todos os minutos que teve". "Mostrou mais do que suficiente para justificar a chegada à NBA e para ter mais minutos no futuro. Justificava mais utilização já nesta época e este é o melhor elogio que se pode fazer. Na estatística, há a questão dos +/-, quando o jogador está em campo. Quase sempre ele teve esse registo muito positivo. Normalmente a presença dele foi sinónimo de um bom desempenho da equipa", destaca a O JOGO o comentador da Sport TV, enaltecendo-lhe "a capacidade de intimidação, de finalizar bem debaixo do cesto, de ressaltar e a força mental" e lembrando que "há jogadores que estão num patamar muito elevado na NBA, mas, quando chegaram, também não tinham muitas oportunidades".