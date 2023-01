Neemias Queta marcou 12 pontos na vitória dos Stockton Kings na G League da NBA

O português Neemias Queta marcou 10 pontos na vitória dos Stockton Kings na receção aos Memphis Hustle, por 124-104, na quinta-feira, em jogo da G League da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Além dos seis lançamentos de campo convertidos, em nove tentados, o poste internacional português conquistou ainda seis ressaltos, cinco defensivos e um ofensivo, somou quatro assistências e dois desaires de lançamento, nos 21 minutos que esteve em campo.

Jordan Ford, com 25 pontos, Keon Ellis, com 23, e Trey Burke, com 19, lideraram os Kings, enquanto Matt Hurf foi o melhor dos visitantes, com 21.

Os Stockton Kings, que somaram a segunda vitória seguida, lideram a Conferência Oeste, com 11 vitórias e duas derrotas, enquanto os Memphis Hustle, formação satélite dos Memphis Grizzlies, seguem no segundo lugar, com oito triunfos e dois desaires.

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de rookie (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Em 2022/23, o internacional luso soma apenas 12 pontos, nove ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento em 25 minutos, divididos por quatro jogos, pelos Kings, terceiros na Conferência Oeste da NBA (27 vitórias e 20 derrotas).