Neemias Queta marca 19 pontos no triunfo dos Stockton Kings

Redação com Lusa

Neemias Queta acertou sete de 11 lançamentos de campo e três de quatro lances livres (dois dos quais a valer dois pontos).

O poste português Neemias Queta contribuiu na segunda-feira com 19 pontos para o triunfo caseiro dos Stockton Kings face aos Austin Toros Spurs (119-100), em encontro da G-League, liga de desenvolvimento da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Neemias Queta, que foi titular e jogou 31 minutos, acertou sete de 11 lançamentos de campo e três de quatro lances livres (dois dos quais a valer dois pontos).

Melhor marcador da equipa, a par de Quinn Cook e Matt Coleman III, o jogador luso contabilizou ainda três ressaltos, três assistências e quatro desarmes de lançamento.

Os Stockton Kings somam 14 vitórias e 13 derrotas e seguem no quarto lugar da Conferência Oeste, enquanto os Spurs, que foram liderados por 22 pontos de Joe Wieskamp, estão no oitavo posto, com 13 triunfos e 14 desaires.