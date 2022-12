Neemias Queta marca 10 pontos no triunfo dos Kings sobre os Lakers

Um registo só superado pelos 11 pontos conseguidos frente aos Cleveland Cavaliers, em janeiro de 2022, na sua estreia a marcar na NBA.

O poste português Neemias Queta marcou 10 pontos na vitória dos Sacramento Kings na receção aos Los Angeles Lakers, por 134-120, na quarta-feira.

O internacional luso foi utilizado pela terceira vez na temporada por Mike Brown e, depois de se ter estreado a marcar na época 2022/23, na segunda-feira, no desaire frente aos Charlotte Hornets, somou 10 pontos (100 por cento em lançamentos de campo) e três ressaltos, nos 10.39 minutos que esteve em campo.

Um registo só superado pelos 11 pontos conseguidos frente aos Cleveland Cavaliers, em janeiro de 2022, na sua estreia a marcar na NBA, igualando os 10 alcançados diante dos Los Angeles Clippers, também na época passada, em abril.

Kevin Huerter, com 26 pontos e cinco ressaltos, Keegan Murray, com 23 pontos e três ressaltos, Aaron de Fox, com 22 pontos, quatro ressaltos e seis assistências, mas, sobretudo, Domantas Sabonis, com um triplo-duplo, com 21 ressaltos, 13 pontos e 12 assistências, lideraram os Kings na receção à formação californiana.

Do lado dos Lakers, LeBron James foi o melhor marcador, com 31 pontos, aos quais juntou 11 assistências e seis ressaltos, à frente de Lonnie Walker e do alemão Dennis Schroder, com 19 e 18 pontos, respetivamente.

Na classificação, os Kings seguem no sexto lugar no Oeste, com 17 triunfos e 13 derrotas, enquanto os Lakers seguem no 13.º posto na mesma conferência, com 13 vitórias e 18 desaires.

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de rookie (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).