Neemias Queta lembra palavras motivadoras de um dos treinadores

Na época de rookie na NBA, Neemias Queta totalizou 119 minutos nos Sacramento Kings, em 15 encontros

Primeiro jogador português a jogar na NBA, Neemias Queta esteve esta quinta-feira presente numa iniciativa promovida pela Betclic, patrocinadora dos campeonatos nacionais masculinos e femininos da Federação Portuguesa de Basquetebol.

Considerando que tem margem para evoluir e tornar-se um jogador mais completo, o poste recordou um momento marcante da época, quando foi elogiado por um dos treinadores. "Disse-me que eventualmente poderia discutir o prémio de defensor do ano e isso dá-me muita motivação para continuar. Sou muito novo, mas é uma espécie de meta e fiquei com isso na cabeça", sublinhou Neemias.

Na época de rookie, Neemias Queta totalizou 119 minutos nos Sacramento Kings, em 15 encontros - num total de 82 na fase regular -, numa primeira experiência ao lado de jogadores que só admirava pela televisão, como LeBron James, dos Los Angeles Lakers.

Na conferência de imprensa que antecedeu as entrevistas exclusivas com os diferentes órgãos de comunicação social, Neemias Queta explicou a "diferença grande" entre a NBA e o campeonato universitário (NCAA), sobretudo em termos físicos, analisando também a importância da G-League, onde jogou mais esta época, pelos Stockton Kings.

"Foi bom para mim estar na G-League, ter minutos de jogo e estar com bom ritmo a jogar. Cada vez que ia à equipa principal, tinha bons treinos, aprendia com os mais velhos e percebia o que era preciso para ter condições para fazer uma boa carreira na NBA", disse, admitindo ser "um estilo de vida diferente", com condições "muito boas".