Neemias Queta já festeja: Sacramento Kings vencem a Summer League

Redação com Lusa

Os Sacramento Kings, do português Neemias Queta, venceram na terça-feira a Summer League da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem os Boston Celtics, por 100-67.

Em 14.01 minutos em campo em Las Vegas, Queta, o primeiro português a ser escolhido no draft da NBA, conseguiu um ponto e cinco ressaltos.

Louis King, com 21 pontos, e Jahmi'us Ramsey, com 16, foram os melhores marcadores dos Kings, com Carsen Edwards a apontar 15 para os Celtics, enquanto o angolano Bruno Fernando chegou aos nove pelo conjunto de Boston.

Este é o primeiro título dos Kings na Summer League de Las Vegas desde 2014, ano em que derrotaram os Houston Rockets.