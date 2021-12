Neemias Queta integra equipa dos Sacramento Kings, mas falha estreia na NBA

Triunfo dos Kings frente aos Clippers, por 124-115.

O poste português Neemias Queta fez parte pela primeira vez da equipa dos Sacramento Kings num jogo da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), mas acabou por não ser utilizado e falhou a estreia na competição.

Ao 23.º jogo, Queta foi chamado para o duelo em Los Angeles, com os Clippers, que os Kings venceram por 124-115, mas não saiu do banco de suplentes e foi um dos quatro jogadores, juntamente com Damian Jones, Jahmi"us Ramsey e Tristan Thompson, que não foram lançados na partida.

No Staples Center, com a equipa de Sacramento a vencer por 23 pontos de vantagem no final do terceiro período, o jogador português chegou a aquecer para ser lançado na fase final do jogo, mas os Clippers chegaram a reduzir a diferença para apenas oito e Queta acabou por não ser utilizado.

O basquetebolista, de 22 anos, tem um contrato de duas vias com a formação de Sacramento e tem até agora representado a equipa secundária, os Stockton Kings, na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA.

Queta é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do 'draft', realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao draft, abdicando da época de sénior, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.