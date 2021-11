Neemias Queta foi eleito o melhor em campo diante dos Salt Lake City Stars

Poste luso, em clara evolução na liga de desenvolvimento da NBA, deu sequência a uma boa prestação tida no jogo anterior

Neemias Queta protagonizou, na sexta-feira, a melhor exibição desde o arranque da época, na vitória (102-84) dos Stockton Kings sobre os Salt Lake City Stars, em jogo do campeonato de desenvolvimento da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O poste português concluiu com 24 pontos, 16 ressaltos e sete desarmes de lançamento, o que lhe valeu a distinção de melhor jogador da partida, e mostrou estar em crescimento, já depois de, na terça-feira, ter contribuído com 10 pontos, sete ressaltos, uma assistência, dois roubos de bola e cinco desarmes de lançamento na vitória (122-119) sobre este mesmo adversário.

Com mais este triunfo, os Stockton Kings, que voltam a jogar no domingo, quando receberem os G-League Ignite, continuam a liderar a divisão Oeste, com cinco vitórias e apenas uma derrota, mantendo-se assim entre as melhores equipas da competição.

Queta, que integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings, é um dos dois jogadores que tem um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária.

O jogador é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do "draft", realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao "draft", abdicando da época de "senior", a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.