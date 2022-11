Neemias Queta faz 23 pontos, mas Stockton Kings perdem na G League da NBA

Redação com Lusa

Um dia depois de ter marcou 16 pontos no desaire por 102-96, o jogador luso foi o melhor marcador do encontro, com 23, o seu máximo da época, fruto de 11 lançamentos de campo convertidos, em 15 tentados, e ainda um lance livre, em três

Um dia depois de ter marcou 16 pontos no desaire por 102-96, o jogador luso foi o melhor marcador do encontro, com 23, o seu máximo da época, fruto de 11 lançamentos de campo convertidos, em 15 tentados, e ainda um lance livre, em três.

Em campo pela equipa secundária dos Sacramento Kings durante 35 minutos, Neemias somou ainda seis ressaltos, todos defensivos, cinco assistências, quatro desarmes de lançamento e dois roubos de bola, mais seis faltas, que o excluíram a 1.09 do fim.

Keon Ellis, com 22 pontos, e Jordan Ford, com 21, secundaram o internacional luso, enquanto Nate Darling, com 22, Keaton Wallace, com 20, lideram os anfitriões.

Os Stockton Kings somam agora um triunfo e quatro desaires na G League, seguindo no 13.º lugar da Conferência Oeste, liderada precisamente pelos Clippers (cinco vitórias e uma derrota).

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do "draft" de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de "rookie" (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Em 2022/23, o internacional luso ainda não foi convocado para qualquer jogo dos Sacramento Kings, que venceram na terça-feira por 153-121 na receção aos Brooklyn Nets e seguem no oitavo lugar da Conferência Oeste da NBA (sete vitórias e seis derrotas).