Neemias Queta faz 18 pontos na derrota dos Stockton Kings

O poste português Neemias Queta conseguiu na terça-feira 18 pontos e nove ressaltos na derrota em casa dos Stockton Kings frente aos Memphis Hustle (106-98), em jogo da G-League, liga de desenvolvimento da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Nos 24 minutos que esteve em campo, Neemias Queta, que foi titular, acertou nove de 12 lançamentos de campo, somou nove ressaltos, dois dos quais ofensivos, quatro assistências e dois desarmes de lançamento, na segunda derrota seguida dos Kings.

Os Stockton Kings somam 10 vitórias e 12 derrotas e caíram do sétimo para o nono lugar da Conferência Oeste, enquanto os Memphis Hustles, que contaram com os 21 pontos de Ahmad Caver e os 19 de Ben Moore, seguem no 12.º posto, com nove triunfos e 15 desaires.