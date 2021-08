Neemias Queta estreou-se pelos Sacramento Kings com seis pontos

Redação com Lusa

O basquetebolista formado no Barreirense, e com passagem de um ano pelo Benfica, tornou-se o primeiro português a ser eleito no draft da NBA

O internacional português Neemias Queta estreou-se na quarta-feira pelos Sacramento Kings, marcando seis pontos no desaire por 84-74 com os Los Angeles Lakers, em jogo da Summer League da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Neemias Queta, escolhido na 39.ª posição do draft de 2021, jogou 11.34 minutos, nos quais acertou três de cinco tiros de campo, somou quatro ressaltos, dois defensivos e dois ofensivos, e cometeu duas faltas.

Destaque na exibição do jogador luso, de 22 anos e 2,13 metros, para um grande afundanço, um alley-oop, a abrir o segundo período do encontro.

Neemias Queta já foi apresentado como o novo número 88 dos Sacramento Kings, que competem na Conferência Oeste da NBA, tendo falhado os play-offs em 2020/21.

A época 2021/22 da NBA arranca em 19 de outubro.