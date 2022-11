Neemias Queta em grande destaque em triunfo dos Stockton Kings na G League

Português somou 38 pontos e 18 ressaltos.

Neemias Queta fez no sábado uma exibição gigante na G League da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao somar 38 pontos e 18 ressaltos no triunfo dos Stockton Kings face aos Santa Cruz Warriors (110-103).

No reduto da equipa secundária dos campeões da NBA, o poste internacional luso acertou 12 de 14 lançamentos de campo, falhando o único triplo tentado, e oito de nove lances livres, seis dos quais a valerem dois pontos.

O "88" dos Kings, que esteve em campo 39 minutos, adicionou ainda quatro desarmes de lançamento, três assistências e dois roubos de bola.

Neemias foi ainda autor do afundanço que, a 1.26 minutos do fim, virou o jogo a favor do conjunto de Sacramento (104-103) e, também, do lançamento, que, com 24,2 segundos para jogar, sentenciou o embate (108-103), depois de uma desvantagem de 18 pontos (95-77) já em pleno quarto período.

Destaque ainda, nos Kings, para os 17 pontos de Jordan Ford, enquanto James Wiseman, segunda escolha do draft de 2020, somou um duplo duplo nos locais, com 14 pontos e 10 ressaltos, mas perdeu claramente a batalha dos postes com o português.

Os Stockton Kings somam agora três vitórias e quatro derrotas, sendo quartos da divisão Oeste, na qual os Santa Cruz Warriors são quintos, com quatro triunfos e seis desaires.

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de rookie (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Em 2022/23, o internacional luso ainda não foi convocado para qualquer jogo dos Sacramento Kings, que seguem no sexto lugar da Conferência Oeste da NBA (10 vitórias e oito derrotas).