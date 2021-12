Neemias Queta e a estreia na NBA: "Sonhava com isto desde que comecei a jogar..."

Luso entrou para o almanaque da NBA ao disputar os primeiros minutos pelos Sacramento Kings, anotando cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento

Figura histórica do basquetebol nacional, ao ser o primeiro jogador do país a atuar na NBA, Neemias Queta, após cumprir 7.44 minutos pelos Sacramento Kings, rejubilou, em tom humilde, com a estreia no olimpo da modalidade, tendo cumprido, denotou o poste, um sonho tido desde que se recriou com uma bola pela primeira vez.

"É uma grande conquista só estar em campo, ter entrado e ter oportunidade de jogar. Há muito tempo que sonhava com este dia, desde que comecei a praticar basquetebol. Estou muito contente por ter acontecido hoje", afirmou Queta, à Imprensa.

Queta, rookie lançado no decurso de três de quatro períodos do jogo ante os Memphis Grizzliese, perdido por 105-124, salientou a influência do perfil do adjunto dos Sacramento Kings para dar aso à própria evolução individual na franquia.

"Sinto que torna o meu trabalho mais fácil. Doug [Christie] é um treinador que se baseia nos fundamentos e deixa os jogadores fazerem o que têm de fazer. Esse é um tipo de treinador com os quais posso evoluir e ter oportunidades", referiu o poste, que anotou, em 7.44', cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento.

Queta integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, sendo um dos dois atletas com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

O poste, com uma estatura de 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft, realizado no passado dia 29 de julho, em Nova Iorque.