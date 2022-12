Neemias Queta deixa mensagem para Portugal: "Cada dia a subir mais"

Poste português marcou 10 pontos na vitória caseira dos Sacramento Kings frente aos Lakers (134-120).

Neemias Queta marcou dez pontos na vitória dos Sacramento Kings na receção aos Los Angeles Lakers, por 134-120, na quarta-feira, neste que foi o seu terceiro jogo da temporada na fase regular da NBA.

Após a partida, o poste português foi entrevistado pela NBC e garantiu estar pronto para os grandes palcos do basquetebol norte-americano.

"Tenho de estar pronto. Sei o que tenho de fazer, o que esperam de mim sempre que entro em campo, sei que tenho de entrar e jogar com energia, ser uma força defensiva, ocupar o espaço, ganhar ressaltos e ser grande. É isso que quero fazer sempre que entro em campo. Tudo o resto vai acontecendo com o tempo", apontou.

Convidado pelo jornalista a enviar uma mensagem para os adeptos de Portugal que o acompanham, Neemias aproveitou para falar na sua língua materna: "Estamos aí, estamos a crescer, cada dia a subir mais. Estou muito ansioso para continuar a crescer e mostrar o meu valor".

De seguida, precisou naturalmente de traduzir o que tinha acabado de dizer, explicando ter agradecido o apoio dos adeptos portugueses e prometido "continuar a trabalhar por todos eles".

Ora veja: