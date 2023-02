Neemias Queta chamado para ir ao All-Star da G-Lague

Fotografia: Photo by Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gigante luso participa no jogo que vai fazer parte do programa do All-Star Weekend da NBA

O internacional português Neemias Queta foi chamado esta terça-feira para marcar presença no All-Star Game da G-League, a jogar-se durante o All-Star Weekend da NBA, entre 17 e 19 deste mês, em Salt Lake City.

O gigante luso não estava entre os mais votados do público para o "Next Up Game", mas acabou por integrar o lote final dos 24 basquetebolistas participantes, após as escolhas da própria organização da G-League.

Com médias de 18 pontos, 8,4 ressaltos e 2,8 assistências nos 27 desafios da Liga de desenvolvimento da NBA, Queta pode vir a jogar na equipa de Scoot Henderson (NBA G-League Ignite) ou Luka Garza (Iowa Wolves), nomeados capitães e que farão o Draft no dia 14.