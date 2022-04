NBA: Warriors falham primeiro "match point" face aos Nuggets

Redação com Lusa

Os forasteiros somaram más decisões nas últimas posses de bola, mas lideram a eliminatória por 3-1 e podem selar o apuramento no regresso a San Francisco, palco do quinto jogo, na quarta-feira

Os Golden State Warriors perderam hoje a possibilidade de fechar com 4-0 a eliminatória com os Denver Nuggets, da primeira ronda dos "play-offs" da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao perderem o quarto jogo por 126-121, no Colorado.

O sérvio Nikola Jokic, com 37 pontos, com 14 em 21 nos "tiros" de campo (66,7%), oito ressaltos e seis assistências, liderou os locais, secundado por Monte Morris (24 pontos), Aaron Gordon (21) e o suplente Bonés Hyland (15).

Nos forasteiros, "imperaram" os atiradores Stephen Curry (33 pontos, oito assistências, quatro roubos e bola e três ressaltos), ainda a sair do banco, e Klay Thompson (32 pontos), com Andrew Wiggins a somar 20 pontos e seis ressaltos.

Os Warriors tiveram os Nuggets à mercê, quando Curry deu vantagem aos forasteiros (119-121), a 1.21 minutos do final, mas, então, os locais responderam da melhor forma, com cestos de Jokic, Morris e Will Barton (seis pontos).

