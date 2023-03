NBA: uma mulher e três europeus vão entrar no Hall of Fame

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Anúncio oficial será feito no fim de semana, mas o jornalista Adrian Wojnarowski revelou a lista

Os nomes dos ex-jogadores e treinadores da NBA que vão entrar no Hall of Fame em 2023, a 12 de agosto, serão conhecidos no fim de semana, mas o jornalista Adrian Wojnarowski já divulgou a lista, composto por uma mulher, três europeus e ainda um ex-jogador e treinador norte-americanos.

Dwyane Wade, Dirk Nowitzki (Alemanha), Pau Gasol (Espanha), Tony Parker (França), Gregg Popovich e Becky Hammon vão assim entrar este ano no Naismith Memorial Basketball Hall Of Fame.

