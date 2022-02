NBA: Toppin vence prova de afundanços e Towns faz história nos triplos

Obi Toppin (New Yorkk Knicks) foi o vencedor, na última madrugada, do concurso de afundanços da NBA

Jogador dos New Yorkk Knicks produziu pontuações de 45 e 47 na final

Momento maior do fim de semana "All Star", decorrido em Cleveland, Obi Toppin (New Yorkk Knicks) foi o vencedor, na última madrugada, do concurso de afundanços da NBA, ao levar a melhor sobre Juan Anderson (Golden State Warriors).

Na final, Toppin, estrela mais brilhante numa prova que desagradou a crítica do universo da NBA, produziu pontuações de 45 e 47. Por sua vez, Anderson apenas conseguiu realizar um de dois afundanços preparados para tentar o triunfo.

De realçar foi, também, a prestação de Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) no concurso de triplos. O poste, o primeiro a vencê-lo, definiu inclusive um recorde: 29 pontos somados em 40 possíveis na última ronda.

Com menos três pontos do que Towns, e por isso terminados empatados na final, ficaram Trae Young (Atlanta Hawks) e Luke Kennard (Los Angeles Clippers).

