NBA: os cinco pontos de Neemias Queta e a queda com estrondo dos Lakers

Redação com Lusa

Poste português marcou presença no desaire caseiro dos Kings frente aos New Orleans Pelicans. Lakers também perderam e estão fora dos play-offs.

O poste português Neemias Queta somou cinco pontos e quatro ressaltos no desaire caseiro dos Sacramento Kings face aos New Orleans Pelicans (109-123), na jornada de terça-feira da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Numa ronda marcada pelo desaire dos Los Angeles Lakers, que perderem na visita ao Phoenix Suns por 121-110 e estão fora dos play-offs, o rookie luso atuou 10.53 minutos, o seu terceiro melhor registo da temporada.

Neemias acertou um de três lançamentos de campo e três de quatro lances livres, contabilizou três ressaltos defensivos e um ofensivo, e uma falta atacante, provocando um "turnover".

Sem Domantas Sabonis, Richaun Holmes e Alex Len, e face à segunda falta prematura de Damian Jones, o treinador Alvin Gentry fez entrar o português com apenas 3.50 minutos disputados.

O 88 dos Kings entrou a 8.10 minutos do final do primeiro período e só saiu a 28,1 segundos, somando, nestes 7.42 minutos, os cinco pontos e quatro ressaltos com que terminou o encontro.

Apesar do bom registo, o jogador luso só voltou a entrar no quarto período, que começou de início, para sair volvidos 2.39 minutos, após uma falta ofensiva. Regressou para os últimos 32,4 segundos, com tempo ainda para falhar um "tiro" de campo.

Os Kings, que já estavam fora dos play-offs, sofreram o 51.º desaire, em 80 jogos, e seguem no 12.º lugar da Conferência Oeste, imediatamente atrás dos Lakers, de LeBron James (31 triunfos e 48 desaires), também já fora da "corrida" sequer ao "play-in".

A quatro dias do fim da fase regular, apenas falta decidir, no Oeste, o último lugar de acesso direto aos play-offs, sem necessidade de jogar o play-in (sétimo ao 10.º).

Quanto aos Kings, têm ainda dois jogos por disputar, nos redutos de Los Angeles Clippers (sábado) e Phoenix Suns (domingo).

Neemias Queta integra o plantel dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft, realizado em 29 de julho de 2021, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao draft, abdicando da época de "senior", a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.

Na NBA, conta, em 13 jogos, médias de 2,2 pontos 1,8 ressaltos, 0,3 assistências e 0,3 desarmes de lançamento, sendo que só somou mais de 10 minutos em três ocasiões, com um recorde de 24.05 em 10 de janeiro, com os Cavs, face aos quais marcou os primeiros pontos (11) e somou cinco ressaltos.