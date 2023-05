NBA: Nuggets voltam a vencer Lakers e alcançam final histórica da NBA

Fotografia: Getty Images via AFP

Liderado por Nikola Jokic, o conjunto de Denver venceu a série com quatro vitórias consecutivas sem derrotas

Os Denver Nuggets alcançaram pela primeira vez a final da NBA, após vencerem a Conferência Oeste frente aos Los Angeles Lakers (113-11). Nikola Jokic liderou a recuperação da equipa na segunda parte e ajudou o "franchise" a atingir algo histórico na sua existência.

O já duas vezes MVP da NBA terminou a partida com 30 pontos marcados, depois dos Nuggets terem revertido a desvantagem de 15 pontos com que foram para o intervalo, eliminando assim LeBron James e companhia rumo à discussão do título de campeão.

Na primeira parte, tudo indicava o favoritismo dos Lakers para a vitória, tendo James marcado 31 pontos e os já campeões da NBA por 17 vezes ido para intervalo a vencer por 73-58. Certo é que as coisas viriam a mudar no terceiro período, com o conjunto de Mike Malone a virar o rumo dos acontecimentos e a carimbar um parcial de 36-16.

A decisão ficou adiada para o último período e adivinhava-se um final dramático, quando a 51,7 segundos do fim Nikola Jokic colocou a sua equipa a vencer por 113-111. Com quatro segundos para jogar, LeBron teve em mãos a oportunidade de empatar a partida, mas o aparecimento de Aaron Gordon para bloquear o lançamento carimbou a passagem histórica dos Nuggets à final da NBA.

Após o encontro, Nikola Jokic foi eleito MVP das finais da Conferência Oeste. Em declarações, o poste sérvio realçou a consistência da equipa: "Não desistimos", começou por dizer à ESPN. "Eu venho a dizer isto há cinco anos, quando estávamos mal ou quando estávamos bem, nós não desistimos. Foi isso que aconteceu hoje. Eles começaram melhor na primeira parte, foram melhores, mais agressivos. Mas no segundo tempo virámos a página e toda a gente se destacou. Foi um esforço coletivo, não apenas de um jogador", sublinhou o MVP, antes de elogiar a performance de LeBron James, "um dos melhores a jogar este jogo".

"Ele fez um jogo incrível. Não conseguimos pará-lo no primeiro tempo...ele ainda é um dos melhores a jogar este jogo", finalizou.

Depois do feito histórico, os Denver Nuggets ficam agora à espera do adversário a sair entre Miami Heat e Boston Celtics. Recorde-se que os Heat levam vantagem de 3-0 na série e jogam esta terça-feira o encontro da decisão, em Miami.