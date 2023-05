NBA: Nuggets vencem Lakers e aumentam a vantagem para 2-0

Os Denver Nuggets continuam invictos em casa nesta edição dos play-offs da NBA.

Liderados por Nikola Jokic, os Denver Nuggets, aumentaram a vantagem na final da Conferência Oeste para 2-0, ao venceram os Los Angeles Lakers por 108-103.

A turma de LA esteve grande parte do duelo na frente do marcador, chegando a ter 12 pontos de diferença no resultado (53-48 ao intervalo), mas, após um suscitar das maiores estrelas dos Nuggets (Jokic e Murray), a equipa de Denver virou o rumo dos acontecimentos.

Jamal Murray foi o melhor marcador do encontro (37 pontos) e registou ainda um duplo-duplo, contabilizando à mistura, 19 ressaltos. Nikola Jokic não ficou atrás e alcançou um triplo-duplo (repetiu o feito do jogo um) com 23 pontos, 17 ressaltos e 12 assistências.

Do lado dos Lakers, LeBron James e Austin Rivers foram os mais inconformados, somando 22 pontos cada um. LeBron facultou ainda dez assistências, contabilizando um duplo-dulplo. Rui Hachimura (21 pontos) e Anthony Davis (18 pontos e 14 ressaltos) apresentaram-se também em bom plano.

O jogo três da série entre Nuggets e Lakers está marcado para sábado, desta vez em Los Angeles.