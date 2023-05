NBA: Nuggets entram a ganhar na final da conferência Oeste

Redação com Lusa

Nikola Jokic protagonizou mais uma grande exibição.

Os Denver Nuggets entraram a ganhar na final da Conferência Oeste dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao baterem em casa os Los Angeles Lakers por 132-126, liderados por Nikola Jokic.

Ainda que só tenha marcado três pontos no quarto e último período, o poste sérvio foi a grande figura do encontro, que terminou com um trilo duplo - o seu sexto nos play-offs - de 34 pontos, 21 ressaltos e 14 assistências, em 42.26 minutos.

Jokic acertou 12 de 17 tiros de campo, incluindo os três "triplos" tentados, e sete de oito lances livres, e foi decisivo para a supremacia dos anfitriões na luta das tabelas (47 ressaltos, incluindo 15 ofensivos, contra 30).

O sérvio esteve muito bem acompanhado por Jamal Murray, que pautou o jogo dos locais com 31 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências, e também brilharam Kantavious Caldwell-Pope (21 pontos) e Michael Porter Jr. (15 pontos e 10 ressaltos), tal como o suplente Bruce Brown, autor de 16 pontos.

Na formação forasteira, Anthony Davis foi um monstro, com 40 pontos, com 14 em 23 nos "tiros" de campo, e 10 ressaltos, sendo que LeBron James também esteve, globalmente, em excelente plano, com 26 pontos, 12 ressaltos e nove assistências, numa exibição à qual faltaram, porém, boas decisões na parte final.

Austin Reaves (23 pontos) e o suplente japonês Rui Hachimura (17) também brilharam nos Lakers, que, depois de estarem a perder por mais de 20 pontos, conseguiram colocar-se a escassos três na parte final e tiveram uma posse de bola para empatar o jogo, mas os Nuggets conseguiram segurar a vantagem.

Num primeiro duelo muito intenso, destaque para os 258 pontos marcados, o máximo num jogo de final de conferência sem prolongamento desde 1987, quando os Detroit Pistons bateram os Boston Celtics por 145-119, para um total de 264.

Os Nuggets, vencedores da Conferência Oeste da fase regular, voltam a receber os Lakers na quinta-feira, enquanto hoje arranca a final do Este, entre os Boston Celtics e os Miami Heat.