NBA: Neemias Queta entre os quatro postes de Sacramento

Campo de treinos dos Sacramento Kings arranca esta terça-feira.

O português Neemias Queta, de 23 anos, está entre os 20 jogadores que iniciam esta terça-feira o campo de treinos dos Sacramento Kings, preparando a próxima época da NBA.

O novo treinador, Mike Brown, escolheu quatro postes, sabendo-se que o principal é o lituano Domantas Sabonis, de 26 anos e 2,11 metros, sendo as alternativas Chimezie Metu (25 anos e 2,08m), o ucraniano Alex Len (29 anos e 2,13m), além do português de 2,13m.

Os Kings abrem a pré-época visitando os LA Lakers (3 de outubro), jogando depois com Portland (dia 9), Phoenix (dia 12) e de novo com os Lakers (dia 14). A época abre no dia 19, com a visita de Portland, e Queta continuará a poder jogar também na G-League.