NBA: Neemias Queta e uma promessa que tarda em tornar-se realidade

Os "minutos de qualidade" que o técnico de Sacramento disse ir dar ao poste luso no fecho da fase regular da NBA não estão a existir.

Uma lesão de Alex Len nas costas, a juntar às prolongadas baixas de Domantas Sabonis e De"Aaron Fox, abriu caminho ao 13.º jogo de Neemias Queta na NBA.

O poste barreirense e Damian Jones eram as únicas opções interiores de Sacramento para o embate com New Orleans, o último da época no Golden 1 Center, jogando o português quase 11 minutos, numa derrota por 109-123.