NBA: Neemias Queta deu espetáculo no All-Star da G-League

Gigante luso colecionou afundanços no All-Star da G-League, que antecedeu o da NBA.

Pela primeira vez em ambiente All-Star, integrando os eleitos para o Next Up Game, que reuniu os melhores jogadores da G-League, antes de os craques da NBA entrarem em ação, Neemias Queta esteve à altura do momento. O internacional português, a cumprir a segunda temporada por Sacramento e pelos Stockton Kings, foi o grande destaque da equipa capitaneada por Scoot Henderson contra a formação liderada por Luka Garza, que se saiu vitorioso (178-162).

No Jon M. Huntsman Center de Salt Lake City, pavilhão bem próximo do recinto onde se vão defrontar a Team LeBron e a Team Giannis no All-Star Game, Queta integrou o cinco inicial e, sorridente, mostrou rapidamente o melhor que sabe fazer, com um afundanço, quando ainda não estavam decorridos dois minutos. O basquetebolista do Vale da Amoreira haveria de somar mais seis e outras jogadas espetaculares (10 em 12 nos lançamentos de campo), concretizando até de triplo para terminar com 22 pontos sob o olhar de Shaquille O'Neal, que estava a ver na assistência.

Utilizado em todos os quartos, o poste luso também somou nove ressaltos, além de cinco assistências e um desarme de lançamento, numa experiência para mais tarde recordar.