NBA: Miami Heat reforçam vantagem na final da Conferência Este

Redação com Lusa

Heat foram "empurrados" pelos 25 pontos de Goran Dragic

Os Miami Heat, impulsionados pelos 25 pontos marcados por Goran Dragic, impuseram-se por 106-101 aos Boston Celtics, aumentando para 2-0 a vantagem na final da Conferência Este da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Em Orlando, onde decorrem os play-offs da competição, devido à pandemia de covid-19, os Celtics chegaram a dispor de 17 pontos de vantagem, na reta final do segundo período, mas os Heat deram mais uma notável demonstração de consistência defensiva nos últimos dois parciais.

Depois de ter chegado ao intervalo com 60 pontos marcados e com 13 de avanço (60-47), a equipa de Boston parecia em boa posição para igualar a final de conferência, mas os Heat consentiram apenas 41 pontos ao adversário na segunda parte do encontro.

Ao colapso no terceiro período, com apenas 17 pontos marcados e transformando uma vantagem de 13 num atraso de sete, seguiu-se uma boa recuperação no quarto parcial, que chegou a liderar por cinco pontos, antes de voltar a permitir a ultrapassagem ao adversário.

Depois de se ter imposto na partida inaugural, por 117-114, a formação de Miami, que se sagrou campeã da NBA por três vezes (2006, 2012 e 2013), contou hoje, além da eficácia de Dragic, com o domínio sob as tabelas de Bam Adebayo, que capturou 10 ressaltos, tendo ainda marcado 21 pontos.

Do lado dos Celtics, a equipa com maior número de títulos na competição, com 17 troféus conquistados - apesar de o último datar já de 2008 -, destacaram-se Kemba Walker, autor de 23 pontos e sete ressaltos, Jayson Tatum e Jaylen Brown, que anotaram 21 cada.