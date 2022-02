NBA: Luka Doncic entra no clube dos 50 pontos

Jogador dos "Mavs", de 22 anos, chegou a este registo muito graças a uns primeiros 12 minutos em que esteve "imparável", com 28 pontos, recorde da NBA esta temporada para qualquer período

O base esloveno Luka Doncic, dos Dallas Mavericks, entrou na quinta-feira no lote de jogadores que atingiram os 50 pontos num jogo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao marcar 51 na receção aos Los Angeles Clippers (112-105).

O jogador dos "Mavs", de 22 anos, chegou a este registo muito graças a uns primeiros 12 minutos em que esteve "imparável", com 28 pontos, recorde da NBA esta temporada para qualquer período, incluindo sete "triplos", em nove tentados.

O facto de ter falhado três dos quatro lances livres de que beneficiou nesse quarto impediram-no de ultrapassar as três dezenas e ficar com o recorde dos Dallas Mavericks em apenas um período, que pertence ao alemão Dirk Nowitzki, com 29.

Doncic ficou no banco no início do segundo período, mas ainda voltou para marcar mais quatro pontos até ao final da primeira parte, para um total de 32.

No terceiro período concretizou mais 11, colocando-se com 43, e, no quarto, sempre com os Clippers por perto - chegaram a estar a dois pontos -, logrou oito, chegando aos 50, e depois aos 51, da linha de lance livre, a 40 segundos do final.

O recorde dos "Mavs", de Nowitzki, com 53 pontos aos Houston Rockets, em 02 de dezembro de 2004, manteve-se, por muito pouco, com Luka a instalar-se no segundo lugar. Ainda teve a última posse de bola, mas, com o jogo resolvido, não lançou.

Doncic, que foi eleito para o "All Star Game", fechou o encontro com 51 pontos, em 39.48 minutos, com 17 em 26 nos "tiros" de campo, incluindo sete em 14 nos "triplos", e 10 em 14 nos lances livres. Juntou mais nove ressaltos e seis assistências.

Curiosamente, sete dos 11 jogos em que marcou mais pontos na sua carreira na NBA, incluindo play-offs, aconteceram face aos Clippers, que contaram com 21 pontos de Marcus Morris, 19 de Norman Powell, 18 de Reggie Jackson e 13 de Terance Mann.

Na Conferência Oeste, os Mavericks - que na quinta-feira trocaram o letão Kristaps Porzingis com os Washington Wizards, por Spencer Dinwiddie e Davis Bertans - seguem no quinto lugar, com 33 vitórias e 23 derrotas, enquanto os Clippers são oitavos, com 27 triunfos e 30 desaires.