NBA: Lakers e Hawks ganham lugar nos playoffs

Os Lakers e os Hawks venceram na última madrugada os seus jogos do play-in, contra Wolves e Miami Heat, e conseguiram assegurar o 7.º posto das suas conferências nos playoffs da NBA.

Os Lakers beneficiaram dos 30 pontos de LeBron James, com grande ajuda de Anthony Davis e Dennis Schroder, para darem a volta ao jogo, pois estiveram a perder por 15 pontos. E só no prolongamento conseguiram vencer, por 108-102. Os Wolves, recorde-se não contaram com Rudy Gobert, suspenso após dar um soco no peito de um colega de equipa.

Na outra partida da noite os Atlanta Hawks superiorizaram-se aos Miami Heat, por 116-105.

Agora, Wolves e Heat ainda terão uma segunda chance, defrontando os vencedores das duas partidas desta quarta-feira à noite: New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder e Toronto Raptors-Chicago Bulls.