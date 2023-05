NBA: Heat batem Celtics no arranque da final da Conferência Este

Os Heat, campeões da mais importante liga de basquetebol do mundo em 2006, 2012 e 2013, inverteram, assim, o "fator casa", na segunda final do Este consecutiva entre as duas equipas, conquistada na época passada pelos Celtics (4-3)

Os Miami Heat entraram a ganhar na final da Conferência Este da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), ao vencerem na quarta-feira no pavilhão dos Boston Celtics, por 123-116, impulsionados pela atuação inspirada de Jimmy Butler.

O base da equipa visitante foi o melhor marcador do encontro, com 35 pontos, tendo ainda efetuado sete assistências e capturado sete ressaltos, bem secundado por Bam Adebayo, autor de 20 pontos, enquanto Kyle Lowry, Caleb Martin, Max Strus e o nigeriano Gabe Vincent anotaram 15 pontos cada.

Os Heat, campeões da mais importante liga de basquetebol do mundo em 2006, 2012 e 2013, inverteram, assim, o "fator casa", na segunda final do Este consecutiva entre as duas equipas, conquistada na época passada pelos Celtics (4-3).

Na formação anfitriã destacou-se Jayson Tatum, que marcou 30 pontos e capturou sete pontos, mas Jaylen Brown (22 pontos, nove ressaltos e cinco assistências) e Malcolm Brogdon (19 pontos) também estiveram em bom plano.

Os Celtics, recordistas de títulos na NBA, em igualdade com os Los Angeles Lakers, ambos com 17 troféus, voltam a receber os Heat no sábado, no segundo jogo de uma eliminatória em que a equipa que vencer quatro partidas se apura para a final, frente ao vencedor da Conferência Oeste, entre Denver Nuggets e Lakers.