NBA: Grizzlies ultrapassam os Timberwolves e marcam encontro com os Warriors

Dillon Brooks com Ja Morant

Redação com Lusa

Os Memphis Grizzlies venceram os Minnesota Timberwolves, na primeira ronda dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), e garantiram o apuramento para as meias-finais da conferência oeste.

Os Grizzlies bateram os Timberwolves por 114-106 e vencerem a série por 4-2, enfrentando agora dos Golden State Warriors na ronda seguinte.

Na equipa dos Grizzlies destaque para os 23 pontos apontados por Dillon Brooks e Desmond Dane, e para o duplo-duplo do base Ja Morant, com 17 pontos e 11 assistências, a que juntou ainda oito ressaltos, um roubo de bola e um desarme de lançamento.

Com este triunfo, ficam definidas as oito equipas que vão disputar as meias-finais das conferências Este e Oeste.

Para além do jogo entre Grizzlies e Warriors, a outra meia-final a oeste será disputada pelos Phoenix Suns, de Chris Paul e Devin Booker, e os Dallas Mavericks, de Luka Doncic.

Já no Este, os Miami Heat, de Jimmy Butler e Bam Adebayo, vão enfrentar os Philadelphia 76ers, de Joel Embiid, que sofreu uma fratura no rosto e pode ficar ausente, enquanto Boston Celtis, de Jayson Tatum e Jayle Brown, vão ter pela frente os campeões Milwaukee Bucks, liderados pelo grego Giannis Antetokounmpo.