NBA: esteve no quarto com uma pessoa não autorizada e é excluído da "bolha"

A fase final da época da NBA está a decorrer à porta fechada na Disney World (Florida), com um protocolo sanitário muito estrito.

Danuel House, jogador dos Houston Rockets, foi excluído da bolha NBA, na Disney World, por ter infringido os protocolos de segurança sanitária e ter recebido uma pessoa no seu quarto de hotel, anunciou a liga norte-americana de basquetebol.

Segundo a NBA, House, de 27 anos, "esteve no seu quarto de hotel, durante várias horas, a 8 de setembro, com uma pessoa que não estava autorizada a estar no campus". Acrescenta a NBA que "não se encontrou prova de que outros jogadores ou elementos do enquadramento das equipas tenham contactado com aquela pessoa".

Como consequência, a NBA impõe que House abandone o campus da NBA e que não faça mais jogos pelos Rockets esta temporada.

